Порошенко и глава МИД Германии проводят переговоры Официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Германию начался со встречи с министром иностранных дел этой страны Хайко Маасом, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко. "Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом", - написал С.Цеголко во вторник в своем микроблоге в Twitter. проводить переговори з Міністром закордонних справ Гайко Маасом. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) Как сообщалось, П.Порошенко с 10 апреля по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель находится с официальным визитом в Германии. Запланированы двусторонние переговоры с А.Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Х.Маасом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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