Актриса Рэйчел МакАдамс, которой в течение семи месяцев удавалось скрывать свою беременность, впервые стала мамой. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

По полученным данным, 39-летняя актриса тщательно оберегает личную жизнь от внимания прессы, следовательно журналистам не удалось узнать точную дату рождения ребенка.

Стоит отметить, что отцом малыша является 37-летний американский сценарист Джейми Линден. По некоторым данным, у пары родился мальчик. Однако имя ребенка и другие детали не разглашаются, а представитель актрисы комментариев отказывается от комментариев.

Как сообщал svodka.net.uа, американская актриса и кинорежиссер Кейт Хадсон готовится стать мамой в третий раз .

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