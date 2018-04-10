В апреле в Украине должны были ввести новую методику расчета тарифа на поставку электроэнергии - RAB-тарифы, повысить стоимость газа, а следом пересмотреть стоимость отопления и горячей воды.

Но и НКРЭКУ, и правительство приняли решения подорожания перенести. Так, стоимость голубого топливо скорее только повысят уже в июле, а тарифы на электроэнергию для простых украинцев пересмотрят только в следующем году.

"" разобрался, когда и почему в Украине могут вырасти тарифы, передает .

Как должны вырасти тарифы на коммуналку

Стоимость газа, согласно действующей формуле, в апреле должны были повысить на 62%. Однако, решение в результате отсрочили до июля. Кроме того, в несколько раз должны были повысить стоимость поставки электроэнергии для отдельных категорий потребителей. Также в этом месяце в Украине должны были ввести стимулирующее тарифообразование, то есть заложить в стоимость поставки прибыль на старые и новые активы. Однако, введение RAB-тарифов также перенесли на неопределенный срок.

Стоимость поставки электроэнергии – одна из составляющих конечного тарифа для потребителей. Растут расходы на поставку, увеличивается и конечная стоимость "тока". По разным оценкам, введение стимулирующего тарифообразование могло увеличить цены на 10-20%.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира