Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейского Парламента.

«Европарламент выражает глубокое разочарование неспособностью прийти к согласию относительно открытия переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией в ходе саммита ЕС 17-18 октября. Депутаты выражают сожаление по поводу действий Франции, Дании и Нидерландов, которые заблокировали это решение, и констатируют, что Албания и Северная Македония приняли существенные усилия в течение нескольких прошлых лет, и смогли выполнить условия ЕС для начала переговоров о членстве », - отмечается в документе.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

«Парламент подчеркивает, что "отсутствие решения "лидеров ЕС является стратегической ошибкой, которая вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам», - отметили депутаты.

Они призвали страны ЕС действовать ответственно и принять единогласное положительное решение относительно переговоров с Албанией и Северной Македонией во время следующей встречи.

За текст резолюции проголосовали 412 евродепутатов, 136 - «против», еще 30 - воздержались.

Как сообщал Укринформ, 17 октября Европейский совет не смог принять единогласного решения о начале переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Президент Европейского совета Дональд Туск объяснил, что Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС Северной Македонии и Албании, учитывая выполнение этими странами ряда условий.

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