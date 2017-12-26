34-летняя россиянка Ксения Сычева, которую в ноябре 2016 года избили в центре Воронежа за ее плакат о президенте Владимире Путине, сбежала с семьей в , сообщает со ссылкой на

"Я против Путина уже давно. Но после войны с Украиной и убийства Немцова я поняла, что мальчик заигрался совсем. И решила, что надо публично высказать свое несогласие и попытаться объяснить людям, что Путин ворует и лжет. Я так и написала на плакате, который держала в руках: "Путин – вор, лгун, террорист", - рассказала она.

После акции к ней подошли трое мужчин - они и избивали ее.

Гопники сказали: "Таких, как ты, мы будем убивать". Они толкали меня, били в живот, я упала на асфальт. Я кричала, но не могла оказать физическое сопротивление. Я лишь прятала лицо, чтобы нос не сломали и глаза не выбили", - вспоминает женщина.

После этого инцидента она сразу же уехала в .

"Решение об эмиграции сразу после избиения принял муж. Я в то время могла только сидеть в уголочке, так мне было плохо. Муж купил билеты, продал квартиру в Воронеже и организовал переезд. Сначала мы уехали на неопределенное время, чтобы отвлечься, а потом решили добиваться политического убежища в . Уже год мы живем в Америке. Для меня это вынужденная эмиграция", - говорит россиянка.

Возвращаться на Родину женщина пока не планирует.

"Я постоянно читаю новости в ожидании просвета, который позволит задуматься о возвращении в Россию. Но мои ожидания напрасны. Во-первых, Путин власть не отдаст, а, во-вторых, даже если сменится власть, люди останутся такими же", - объяснила Ксения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира