Из-за забастовки наземных работников аэропортов в Германии сегодня, 10 апреля 2018 года, авиаконцерн Lufthansa отменяет около 800 рейсов в четырех местных аэропортах.

Немецкая забастовка уже зацепила два рейса из/в Украину — из Киева во Франкфурт и обратно, информирует svodka.net.

Сегодня на работу с 5 утра, в частности, не вышел наземный персонал в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена.

Таким образом немецкие профсоюзы требуют повышения заработной платы для работников — на 6%, но минимум на 200 евро.

Одновременно отмечается, что бастуют только члены профсоюза Verdi, который защищает интересы госслужащих и коммунальщиков. Так что работа аэропортов будет парализована лишь частично. Однако пассажирам следует быть готовыми, что их рейсы могут быть задержаны или отменены.

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От немецкой забастовки могут пострадать и украинские пассажиры. Так, на сегодня уже отменены два рейса — из Киева во Франкфурт и обратно. При этом пассажиры смогут поменять свои билеты на протяжении недели.

Самая сложная ситуация сегодня будет в городах Дюссельдорф и Кельн, где к забастовке присоединился и персонал, обслуживающий пригородный наземный общественный транспорт. Поэтому проблемы там будут не только с авиасообщением, а еще и могут образоваться пробки на дорогах.

Бастуют в последнее время работники аэропортов не только в Германии. В частности, на прошлой неделе масштабную забастовку провели транспортники и во Франции.

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