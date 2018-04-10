Курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже во вторник, 10 апреля, передает со ссылкой на Медузу.

По состоянию на 10:31, евро торговался по 76,35 рубля, на 1,65 рубля больше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро преодолел отметку в 76 рублей впервые с мая 2016 года.

За доллар давали 61,98 рубля (+1,32 рубля). Предыдущий раз доллар торговался выше отметки 61 рубль в начале января 2017 года.

Снижение курса рубля на Московской бирже началось 9 апреля, когда евро за торговую сессию подорожал почти на три рубля, а доллар — почти на два рубля. Ослабление курса рубля происходило на фоне снижения основных биржевых индексов, связанного с падением котировок акций российских компаний из-за новых американских санкций.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц.

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