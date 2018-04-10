"Мир будущего". Опубликован трейлер фильма с Франко и Йовович. Видео
10.04.2018 10:58
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер фильма
"Мир будущего". Действие ленты разворачивается в далеком будущем.
Герои картины – молодой человек и его робот Эш – оправляются в
опасное путешествие по просторам постапокалиптической планеты,
чтобы найти лекарства для больной матери.Режиссеры картины – Джеймс
Франко и Брюс Тьерри Чунг. Роли исполнили Джеймс Франко, Люси Лью,
Снуп Догг, Милла Йовович, Джеффри Уолберг, Суки Уотерхауз. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Действие
фильма происходит в далеком будущем Скриншот: Movieclips Trailers /
YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube