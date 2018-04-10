На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер фильма "Мир будущего". Действие ленты разворачивается в далеком будущем. Герои картины – молодой человек и его робот Эш – оправляются в опасное путешествие по просторам постапокалиптической планеты, чтобы найти лекарства для больной матери.Режиссеры картины – Джеймс Франко и Брюс Тьерри Чунг. Роли исполнили Джеймс Франко, Люси Лью, Снуп Догг, Милла Йовович, Джеффри Уолберг, Суки Уотерхауз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Действие фильма происходит в далеком будущем Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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