|СМИ сообщили об отправке двух американских эсминцев в сторону Сирии
|10.04.2018 11:00
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© Flickr / Official U.S. Navy Page
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Второй американский эсминец может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, пишет газета со ссылкой на источники в Пентагоне.
"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.
Накануне со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания , эсминец по меньшей мере четыре раза российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран
в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне
информации о химической атаке в городе Думе
и пообещал в течение двух суток принять решение
об ответных действиях.
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