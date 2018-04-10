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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Второй американский эсминец может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, пишет газета со ссылкой на источники в Пентагоне.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Накануне со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания , эсминец по меньшей мере четыре раза российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Думе и пообещал в течение двух суток принять решение об ответных действиях.

Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Российский МИД заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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