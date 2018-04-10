Известный актер Билл Косби из Соединенных Штатов Америки заплатил женщине по имени Андреа Констанд, обвинившей его в изнасиловании, 3,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Chicago Tribune .

В понедельник, 9 апреля, в суде по гражданским делам города Норристаун прошло новое слушание по делу актера. В ходе заседания судья постановил озвучить сумму соглашения, хотя раньше обе стороны держали ее в секрета.

"Это дело о доверии. Это дело о предательстве, которое привело к сексуальному насилию по отношению к женщине по имени Андреа Констанд", - сказал окружной прокурор Кевин Стил.

Косби обвинили в том, что он дал наркотики и изнасиловал бывшую сотрудницу Университета Темпл Констанд в 2004 году. Женщина рассказала, что актер дал ей таблетки, от которых она потеряла контроль над своим телом, следовательно не смогла остановить Косби, когда тот осуществлял над ней действия сексуального характера.

Как сообщал svodka.net ранее, стало известно, что руководству Weinstein Company удалось добиться успешного итога переговоров о продаже.

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