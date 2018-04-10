Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли обвинила Россию и режим Башара Асада в трагедии, ставшей результатом очередного применения химического оружия в Сирии. В связи с этим она заявила о готовности Вашингтона отреагировать на ситуацию в Сирии вне зависимости от решения Организации Объединенных Наций, передает ««.

«Совет Безопасности либо выполняет свои обязанности, либо демонстрирует абсолютную неспособность защитить сирийский народ. США отреагируют в любом случае», — сказала она.

Дипломат не ставит под сомнение информацию о химической атаке в Сирии, назвав ее организатора чудовищем.

«Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы пугало, который применил химическое оружие против сирийских детей, понес наказание», — цитирует ее британская телерадиокомпания.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Посол напомнила, что уже говорила об ужасах химических атак в 2017 году и, описывая в Совете Безопасности ООН вид мертвых сирийских детей, «молилась, чтобы это никогда не пришлось делать вновь».

По ее словам, после ее прошлогоднего доклада нет смысла говорить об этом снова: «ни одно правительство не должно было бы иметь дела с Сирией».

Что касается Москвы, то она прямо заявил, что «руки России — в крови сирийских детей, а иранские силы делают остальную грязную работу».

«Мы требуем восстановить профессиональный и беспристрастный механизм, который расследовал бы химические атаки в Сирии, в том числе набег в выходные, — заявила Хейли. — Обструкционизм России не должен держать нас в заложниках, когда случаются такого рода вещи».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира