Южно-Украинская АЭС отключила блок №3 на плановый ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) в 02:39 в субботу, 7 апреля, отключила от сети третий энергоблок для проведения среднего планового ремонта длительностью 104 суток, сообщила пресс-служба НАЭК "".

Кроме того, 8 апреля в 14:15 блок №6 Запорожской АЭС был отключен от сети действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы. В 09:56 понедельника, 9 апреля, он подключен к сети.

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Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 8 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС идут 124-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Запорожской АЭС – 81-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 61-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 31-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Ривненской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 7-е сутки внеплановых ремонтных работ, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 4-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.