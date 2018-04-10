Автор YouTube-канала Hydraulic Press Channel показал опыт в рамках которого раздавил натуральные волосы гидравлическим прессом. Видео было опубликовано на канале видеохостинга и собрало за три дня почти 500 тысяч просмотров.

В эксперименте был использован промышленный гидравлический пресс, который должен был, по замыслу автора, превратить волосы в камень, информирует svodka.net.

Однако планы блогера не сбылись, и вместо камня он получил гору мусора.

«Я не ожидал, что все будет так. Это не камень, это похоже на песок, песок из волос», — отметил мужчина.

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