|Фото членов королевской семьи, которое может изменить жизнь человека
|26.12.2017 15:15
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Автор фото, которому позавидует любой профессиональный фотограф, — 39-летняя жительница графства Норфолк Карен Анвил, которая надеется на вырученные за снимок деньги оплатить университет своей дочери.
Карен рассказала, что ее 17-летняя дочь Рейчел однажды выразила
желание в Рождество съездить в церковь Марии Магдалены в личном
поместье королевы в Сандрингеме и посмотреть на королевскую семью,
которая традиционно приезжает туда на праздничную службу.
Сначала она разместила снимок у себя в «Твиттере», и он быстро
набрал четыре тысячи лайков. Затем на протяжении нескольких часов
ей звонили из различных изданий с просьбой разрешить опубликовать
фотографию.
Но вскоре, по ее словам, пользователи «Твиттера» подсказали ей,
что она должна заявить свои авторские права на снимок и брать плату
за его использование.
Многие спрашивают Карен, как же ей удалось заставить герцогиню Кембриджскую и принца Гарри посмотреть в камеру?
«Я по натуре хохотушка, а тут я к тому же была вместе с дочкой, эмоции просто переполняли. Я прокричала им «с Рождеством». Вела себя очень шумно — как дурочка. Так ведут себя девочки-фанатки. Зато они посмотрели в мою сторону», — рассказала женщина
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