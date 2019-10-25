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Разумков заявил, что у Совета Европы двойные стандарты
25.10.2019 11:53
Дмитрий Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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