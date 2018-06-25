Срок исполнения контракта - к 2027 году

Ожидаемая стоимость закупки - 4290000000 гривен.

Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: с момента заключения договора до декабря 2027, говорится в тендерной документации ведомства, обнародованном в системе государственных закупок ProZorro.

На сайте ЧАЭС говорится, что к объему работ второго пускового комплекса входит проектирование демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", а также закупка, монтаж и ввод в действие технологического оборудования и систем для выполнения демонтажа, выполнение необходимых строительно-монтажных работ по расширению технологических систем НБК.

На следующем этапе, после введения в действие ПК-2, можно будет начинать ранней демонтаж нестабильных конструкций ОУ в объемах, определенных на стадии рабочего проектирования.

Напомним, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. Тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.