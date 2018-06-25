|ЧАЭС объявила тендер на 4.3 млн. грн в рамках создания нового саркофага
|25.06.2018 12:36
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Срок исполнения контракта - к 2027 годуГосударственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" объявило тендер на строительные работы в рамках второго пускового комплекса объекта "Новый безопасный конфайнмент (НБК)" - инфраструктура для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие".
Фото: twitter.com/evansovich
Ожидаемая стоимость закупки - 4290000000 гривен.
Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: с момента заключения договора до декабря 2027, говорится в тендерной документации ведомства, обнародованном в системе государственных закупок ProZorro.
На сайте ЧАЭС говорится, что к объему работ второго пускового комплекса входит проектирование демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", а также закупка, монтаж и ввод в действие технологического оборудования и систем для выполнения демонтажа, выполнение необходимых строительно-монтажных работ по расширению технологических систем НБК.
На следующем этапе, после введения в действие ПК-2, можно будет начинать ранней демонтаж нестабильных конструкций ОУ в объемах, определенных на стадии рабочего проектирования.
Напомним, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. Тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.
30 ноября 2016 был завершен первый этап процедуры надвигающейся (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок, но объект пока не сдали в эксплуатацию.