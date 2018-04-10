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Порошенко начал переговоры с Меркель
10.04.2018 11:05

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Германии, начал переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает

"Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель", - сообщил Цеголко.

Перед этим Порошенко провел переговоры с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Напомним, вице-спикер ВР Геращенко сообщила, что на встрече Порошенко и Меркель затронут вопрос нарушения режима тишины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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