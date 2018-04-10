Хотя дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия покинула больницу, ее лечение еще продолжается, рассказали в больнице в английском Солсбери. В больнице рассказали о состоянии здоровья скрипалей Скриншот: Sky News / Twitter Как уточнила замдиректора больницы Кристин Бланшард, хотя Скрипаль покинула больницу, ее лечение еще продолжается.Она добавила, что Сергей Скрипаль выздоравливает медленнее, но наблюдается "хороший прогресс", и врачи надеются, что его выпишут "через какое-то время".Объясняя, как действует вещество, которым отравили Скрипалей, Бланшард рассказала, что нервный агент присоединяется к определенным ферментам в организме жертвы, что нарушает работу нервной системы. Salisbury District Hospital confirms Yulia Skripal has been discharged from hospital following nerve agent attack and says her father "has made good progress" pic.twitter.com/vR8hXMI1y4 — Sky News (@SkyNews) 10 апреля 2018 г. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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