|Скрипаль восстанавливается после отравления медленнее, чем его дочь - медики
|10.04.2018 11:06
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Salisbury District Hospital confirms Yulia Skripal has been discharged from hospital following nerve agent attack and says her father "has made good progress" pic.twitter.com/vR8hXMI1y4— Sky News (@SkyNews) 10 апреля 2018 г.
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.
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