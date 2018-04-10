Госпредприятие «Укрэнерго» — оператор Объединенной энергетической системы Украины — вручило представителям России официальное уведомление об инвестиционном споре относительно активов в оккупированном войсками страны-агрессора Крыму.

Об этом в своем Facebook написал и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, передает агентство .

«Несколько дней назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин», — написал Ковальчук.

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По его словам, «Укрэнерго» в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington&Burling LLP, которая ранее помогала подать подобный иск «Нафтогазу Украины».

Ковальчук сообщил, что если компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» сможет подать иск против России в Международный арбитраж, как это уже сделал «Нафтогаз».

«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики», — отметил он.

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