Евро превысил 78 рублей

Доллар и евро возобновили рост на "Московской бирже" во вторник утром после непродолжительного снижения сразу после открытия торгов, курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 9 декабря 2016 года, евро в моменте возрастал выше отметки 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.

Курс доллара США составил 63,04 руб., что на 2,38 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,7 руб., поднявшись на 3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,66 рубля - до 69,64 рубля.