. В Кемеровской области РФ вчера произошло массовое отравление детей хлором. Пострадало 12 детей.Об этом сообщает со ссылкой на прес-службу администрацию города Мыски.

По данным городской единой дежурно-диспетчерской службы в 16.37 посетители бассейна "Олимпиец" почувствовали едкий запах, похожий на хлор. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медицинский работник.

В течение 2-3 минут все дети были эвакуированы из бассейна в теплое помещение. Оперативно вызвана бригада скорой помощи. У детей были диагностированы раздражение слизистых, тошнота. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

"По оперативным данным сейчас в общей сложности под стационарным наблюдением врачей находятся 12 детей – в детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу № 7 Новокузнецка. По информации медиков угрозы для жизни детей нет", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время работа бассейна "Олимпиец" приостановлена на 3 дня. После повторного анализа воды и воздуха Роспотребнадзор примет решение о дальнейшей эксплуатации учреждения.

Как сообщал , следствие допускает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове, где погибли 64 человека.

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