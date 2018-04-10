Из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера

Президент США Дональд Трамп недоволен обыском ФБР у его личного адвоката Майкла Коэна, который санкционировал специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий связи администрации президента с Россией. Об этом сообщает Экономика от Пророка, информирует svodka.net.

Об этом накануне сообщило американское издание The Hill.

Как рассказали американские СМИ, изъятые во время обыска материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.

В разговоре с журналистами в присутствии вице-президента Майкла Пенса и советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона Трамп подчеркнул, что «это настоящий позор… набег на страну в прямом смысле».

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Как пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической партии о возникновении конституционного кризиса в таком случае.

Президент США назвал Мюллера и его команду «наиболее предвзятой группой людей», указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Похоже, Мюллер все крепче сжимает горло Трампа, и, соответственно, импичмент становится все ближе…

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