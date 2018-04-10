Каменные круги Стоунхенджа были образованы задолго до того, как древние люди начали использовать их для определения "солнечного" года. Об этом сообщил археолог Майк Питтс, специализирующийся на изучении старинного объекта, передает Daily Mail .

Он считает, что камни образовались миллионы лет назад, и уже после этого жители принялись применять их в своих целях.

Загадочные камни являются слоем песчаника, сформировавшегося на равнине около города Столсбер. Многолетний холод замораживал породу, благодаря чему образовывались каменные глыбы. Части образования погрузились под Землю под собственным весом. Таким образом, на поверхности многотонные камни загадочной формы.

Позже древние люди нашли удивительные круги и стали использовать их для исследования окружающей среды. Например, они построили своеобразные арки, с помощью которых определяли равноденствие и стороны света. Это подтверждают ямы диаметром шесть метров и 60-тонный камень в центре сооружения.

Как сообщал svodka.net, в штате Флорида Соединенных Штатов Америки на побережье курортного района Понте-Ведра-Бич из вод океана выбросило часть корабля XVIII века , длинна которого составила более 15 метров.

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