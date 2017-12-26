Военные испытали оружие украинского производства, которое в разы превосходит по качеству российское. Видео с военных испытаний обнародовал Петр Порошенко.

Государственный концерн «Укроборонпром» разработал на своих производственных мощностях ракету «Ольха». Это мощное оружие, превосходящее по качеству все российские аналоги, информирует news.eizvestia.com.

На своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко обнародовал видеоролик с испытаний ракет «Ольха» и с гордостью сообщил, что все четыре выпущенные ракеты достигли намеченной цели. То есть испытания вооружения отечественного производства прошли успешно.

«Успешные испытания ракетного комплекса «Ольха» доказали, что Украина уже имеет образцы современного вооружения собственного производства. Высокоточные попадания ракет – это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора», — завил Порошенко.

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что эти испытания завершили целый этап в работе украинских проектировщиков и производителей ракетной техники.

Отметим, что испытания вооружения проходило на военном полигоне в Одесской области.

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