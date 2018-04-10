По факту вчерашнего ДТП в селе Гать Береговского района с участием служебного автомобиля ГУ НП в Закарпатской области, в результате которой травмировались трое полицейских, открыто уголовное производство. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, следствие по делу ведут сотрудники СБУ.

“Первоочередная квалификация в этом деле — ч.1 ст.286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Также прокуратурой определено подследственность в данном производстве за следователями СБУ”, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

В прокуратуре не исключают, что в ходе следствия квалификация может быть изменена.

В то же время, как сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, по факту ДТП в Береговском районе полиция начала служебное расследование, которое проводят Управление внутренней безопасности в Закарпатской области ДВБ Национальной полиции и инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения ГУ НП.

“Ход служебного расследования держит на личном контроле начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин”, — сообщили в полиции.

Известно, что потерпевшей в результате ДТП признано одного человека — сотрудницу ГУ НП в Закарпатской области, которая находится на стационарном лечении в медучреждении.

Как сообщал 9 апреля, около 15:30 в с.Гать Береговского района произошло ДТП с участием полицейского служебного автомобиля “Skoda Octavia”. В результате происшествия трое полицейских получили травмы.

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