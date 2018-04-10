Администрация США приветствует пересмотр сотрудничества и «продолжит делать то же по отношению к Мексике».

Мексика приняла решение пересмотреть все формы взаимоотношений с США, в том числе сотрудничество в сфере борьбы с наркокартелями, информирует svodka.net.

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Соответствующее распоряжение министрам отдал президент Мексики Энрико Пенья Ньето.

Об этом пишет «Голос Америки».

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Как заявил глава мексиканского внешнеполитического ведомства Луис Видегарай, пересматриваться будет абсолютно все, начиная с пограничной безопасности и иммиграции и заканчивая торговлей и борьбой с наркокартелями.

На данный процесс отводится несколько недель. После чего руководитель Мексики примет решения, основанные на «очень печально известных общественности различиях, которые имеются с Соединенными Штатами».

В Мехико также заявили, что такое решение связано с отношением к стране президента США Дональда Трампа.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре Ферре заявила, что власть США приветствует пересмотр сотрудничества и «продолжит делать то же по отношению к Мексике».

Как сообщали новости мира ранее, президент США Дональд Трамп высказал свое намерение привлечь американскую армию к защите южной границы страны с Мексикой,до тех пор, пока не будет построена пограничная стена. Власти Мексики потребовали от США официальных объяснений.

Американский руководитель также пригрозил властям Мексики, что его страна выйдет из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если те не предпримут мер, чтобы остановить наркотрафик и нелегальную миграцию

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