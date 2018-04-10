Каждый раз когда мне нужно что-то безотлагательно сделать в обыкновенный будний день, который неожиданно оказывается выходным после очередного церковного праздника, я начинаю задумываться о вопиющей глупости всей этой системы.

В первую очередь я не понимаю с какого перепугу религиозные праздники какой-то одной конфессии должны быть общегосударственными. По конституции у нас светское государство, но де-факто на это все хотели плевать с высокой колокольни, минарета или с других культовых сооружений. Это, однако, не удивительно — Украина всегда была загадочным государством, где в конституции написано одно, а на практике получается совсем другое.

В конституции чётко написано, что у нас действует свобода вероисповедания (любой человек может исповедовать любую религию или быть атеистом), государственной религии нет, а церковь отделена от государства и от системы образования. Если со свободой вероисповедания все более-менее нормально, то с государственной религией уже какой-то косяк т. к. у нас четыре общегосударственных религиозных праздника — два рождества (католическое и православное), пасха и троица. Все эти праздники — христианские. Мусульманам, иудеям, буддистам, атеистам и агностикам эти праздники совершенно перпендикулярно-фиолетовы, но у них все равно принудительные выходные дни. В то же время на хануку или курбан-байрам верующим соответствующих конфессий приходится брать отгулы за свой счёт. Выходит, что христиане имеют на несколько рабочих дней больше чем все остальные и их зарплата за год будет, соответственно, больше.

Мусульманин не может выйти на работу в православное рождество т. к. религиозные заморочки христиан возведены в ранг государственного праздника. В то же время христианин спокойно работает в курбан-байрам т. к. этот праздник — религиозные заморочки мусульман, которые никому не интересны. Атеистам вообще все религиозные заморочки не интересны, но их тоже никто не спрашивает — отдыхай принудительно. Что это, если не дискриминация, по принципу вероисповедания?

Вы, конечно, можете возразить, что во-первых это нелепость, а во-вторых христиан в Украине — подавляющее большинство, так что никакой проблемы в этом нет. На самом деле есть. Во-первых понимать, что дискриминация — понятие качественное, а не количественное. Даже небольшая дискриминация какого-то меньшинства — это все равно нарушение конституционного принципа равенства всех граждан независимо от их религиозной принадлежности. У нас же получается, что все религии и атеизм как бы равны, но одна вера намного равнее остальных.

Что интересно, такая ситуация не только в Украине, но и в подавляющем большинстве других светских стран. Не смотря на декларативное равенство всех религий и светский характер государств христианские рождество и пасха все равно являются обязательными выходными днями. При этом где-то в пригородах Парижа христиан уже давно меньше, чем мусульман, а в скандинавии количество верующих как таковых уже давно упало до едва определимого уровня.

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Так ли уж нужно ли в ХХІ веке поддерживать религиозные традиции многовековой давности? Если в средневековье они ещё как-то способствовали консолидации общества (хотя тоже не факт, если вспомнить все религиозные войны), то сейчас в чем глубокий смысл этих принудительных выходных дней? Если государство светское, то никакие религии, будь они хотя трижды массовые, не должны умышленно поддерживаться на государственном уровне. А если религии поддерживаются государством, то какое же это светское государство?

Но давайте пойдём дальше и посмотрим на переносы нерабочих дней, когда праздник попадает на выходные. Постигнуть суть этого явления логикой невозможно. Та же пасха просто по определению всегда бывает в воскресенье (воскресенье в честь неё и названо, как утверждает Капитан Очевидность). В понедельник-то что праздновать? Национальный день бодуна? А тем же атеистам и мусульманам с какого перепугу надо терять рабочий день? Только потому, что верующие более массовой конфессии вчера дружно перебрали и сидят задумчивые? Важно понимать, что религиозные обычаи — личное дело верующих. Светскому государству в принципе не должно быть дела до того, что после пасхи или пурима часть граждан с похмелья — это их личное дело и если они так отпраздновали, что не могут работать, то пусть берут отгул — закон это позволяет. Иудеи после пурима так и делают, а христиане равнее других — за них после пасхи это делает государство. Л — логика.

Мне кажется, что идеальная система — это гарантированный государством «религиозный отпуск», несколько гарантированных законом дополнительных дней отпуска за свой счёт (скажем, максимум 10) для проведения религиозных ритуалов и праздников. Хочешь праздновать католическое рождество — берёшь пару дней в декабре, хочешь православное — берёшь пару дней в январе, хочешь пурим — берёшь пару дней в марте. Сам себе можешь определить сколько дней тебе надо чтобы отойти от праздника — один или три.

Руководители учреждений и предприятий смогут сами определять какие дни объявлять нерабочими из-за критической нехватки празднующих сотрудников. Во Львове это будет на католическое рождество, в Харькове — на православное, ресторан арабской кухни ожидаемо закроется на курбан-байрам, а еврейский культурный центр — на хануку.

По-хорошему государственные учреждения в светском государстве вообще не имеют права закрываться в будние дни, приходящиеся на религиозные праздники, но это уже мечта. Для начала надо хотя бы запретить госконторам уходить на недельные «каникулы» с переносом рабочих дней на выходные — что за вакханалия творится на майские или на новый год «с первого по тринадцатое», думаю, всем хорошо известно.

В общем не стоит забывать, что право всех граждан на свободу вероисповедание не должно превращаться в обязанность государства потворствовать религиозным обычаям отдельных групп граждан.

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