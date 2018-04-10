Российские власти по-прежнему рассчитывают договориться с Западом, чтобы не нести ответственности за совершенные военные преступления, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Боровой: Кремль, судя по всему, не собирается сворачивать свои военные проекты Фото: Константин Боровой / Facebook "Эти санкции – серьезное предупреждение. Сегодня в России крупных компаний рыночного типа уже нет. Это государственные компании, которые выполняют проекты Кремля. Крупные бизнесмены и олигархи, по сути, являются менеджерами в кремлевских проектах, направленных против человечности и реализующих военные преступления. Санкции США правильные и нужные. Они создают некоторое пространство вокруг РФ. Из-за санкций инвесторы начинают понимать, что иметь дело с любой российской компанией просто опасно. Можно оказаться или военным преступником, или инвестором военных преступлений", – отметил Боровой.По его мнению, страны Запада не отменят антироссийские санкции, пока РФ не прекратит участвовать в боевых действиях в Украине и Сирии."Кремль, судя по всему, не собирается сворачивать свои военные проекты. Речь об Украине, Сирии. Москва не оставляет попыток договориться. Это выглядит так: мы будем совершать военные преступления, а вы нас за это не наказывайте. Но Запад уже понимает, что санкции нужно продлевать до тех пор, пока Кремль не свернет свои военные, античеловеческие проекты. Позицию граждан РФ на этот счет оценивать нет смысла. Ведь это позиция больных людей, одурманенных пропагандой. То же самое было с немцами в период нацизма", – подчеркнул Боровой.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер.Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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