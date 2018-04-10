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Меркель сказала Путину на ухо то, что он хотел услышать: украинцам это не понравится
10.04.2018 11:25
Меркель сказала Путину на ухо то, что он хотел услышать: украинцам это не понравится По теме:

Президент России и канцлер Германии по телефону подтвердили позиции и Германии в отношении реализации «Северного потока-2»

Об этом сообщает  Кремля, передает .

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока – 2», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Кремле, Путин и  подчеркнули целесообразность продолжения усилий по обеспечению обмена пленных по принципу «всех на всех» в Донбассе.

«Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.







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