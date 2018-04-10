Речь идет о $ 150 тыс, которые Пинчук заплатил в обмен на 20-минутную появление Трампа по видео на конференции в Киеве

"В этом году следователи направили судебные запросы в компанию Trump Organization по широкому кругу вопросов, касающихся ведения бизнеса с зарубежными странами. В ответ компания передала документы, где говорилось о пожертвованиях на сумму $ 150 000 от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 году на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутную появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце " , - пишет The New York Times.

Утверждается, что пожертвования были внесены по просьбе личного юриста Трампа Майкла Коэна. Вклад Пинчука стал крупнейшим, который фонд получил в 2015 году от кого-либо, кроме самого Трампа.