Директор больницы прокомментировал состояние Сергея Скрипаля

Состояние экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля позволяет надеяться на его выписку из окружной больницы Солсбери, заявила во вторник замдиректора учреждения Кристин Бланшард.

"Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия (его дочь - ИФ), надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем", - заявила К.Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.

К.Бланшард также подтвердила, что Ю.Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом, но ее лечение пока не закончено.

"В настоящее время Юлия выписана из окружной больницы Солсбери. Юлия попросила о сохранении конфиденциальности у средств массовой информации, и я хочу повторить эту просьбу. Я также хочу воспользоваться возможностью пожелать Юлии только хорошего. Это не конец ее лечения, но знаменует собой большую веху в нем", - заявила директор больницы К.Бланшард.

В марте С.Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва подобные обвинения отвергает.

Ю.Скрипаль 5 апреля позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально