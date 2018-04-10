Почти 468,5 тыс. граждан Украины, которые впервые получили биометрический паспорт, воспользовались безвизовым режимом. Об этом корреспонденту сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По состоянию на 8:00, 10 апреля, почти 468,5 тыс. граждан Украины воспользовались безвизовым режимом. Но подчеркиваю, что есть три категории: это только граждан Украины выехало в ЕС, второе - выехали биометрическим паспортам, но выданные еще раньше и имели вклеены долговременные визы и третья категория это именно бизвиз. Так, те граждане, которые имели только выданные загранпаспорта и не имели вклеены визы - таких сейчас почти 468,5 тыс.", - сообщил О.Слободян.

На уточняющий вопрос о количестве граждан, которым было отказано в посещении ЕС по биометрическим паспортам, он добавил, что такой "статистики мы не ведем".

"Количество отказов существенно мало - это то, что мы о них знаем. То есть в пределах статической погрешности, но мы не исключаем, что количество отказов было больше. Не все граждане при возврате нам об этом сообщили", - резюмировал О. Слободян.

Как сообщал , "безвиз" с ЕС для украинцев заработал с 11 июня.

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