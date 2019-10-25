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Кулеба: Украина не будет превращать членство в ЕС в фетиш
25.10.2019 12:12
Кулеба заявил, что членство в ЕС для Украины не фетиш
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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