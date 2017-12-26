В понедельник, 25 декабря, спор между двумя ранее судимыми мужчинами в Днепре закончился выстрелом одному из них в голову. Инцидент произошел вечером около 21.00 накануне, сообщили в областной полиции.

Известно, что конфликтная ситуация возникла на бытовой почве на ул. Калиновой, 25.

Согласно информации полицейских, во время конфликта один из мужчин попал другому в глаза из травматического пистолета.

Пострадавшего доставили в больницу, второго участника конфликта задержали. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве произошла стычка между участниками акции на Майдане Незалежности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира