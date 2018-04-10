Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Восемь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы из-за отравления угарным газом на Ивано-Франковщине, — ОГА, информирует svodka.net.

В Ивано-Франковской области из-за отравления неизвестным веществом, предположительно угарным газом, госпитализированы 8 человек, из них четверо детей.

«09.04.2018 г. в 20:20 в реанимационное отделение в Галицкой ЦРБ с отравлением неизвестным веществом (предварительно угарный газ) госпитализированы восемь человек, проживающих в г. Галич ул. Новгородская, (двухэтажный восьмиквартирный жилой дом)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавших средней тяжести. Среди пострадавших четверо детей 2004, 2011, 2015 и 2017 годов рождения, а также взрослые , 1986, 1989, 1992, 1966 годов рождения.

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Причина отравления указанных лиц устанавливается.

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