Апелляция "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по транзитному иску была ожидаемой, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Коболев: Проигравшая сторона обычно должна оспорить решение, чтобы показать своим акционерам, что сделала все что могла Фото: naftogaz.com "Апелляция была ожидаема. Проигравшая сторона обычно должна оспорить решение, чтобы показать своим акционерам, что сделала все что могла. Если посмотреть на статистику, было очень мало случаев, когда решения арбитражей отменялись в апелляционных судах", – отметил он.По словам Коболева, у него сложилось чувство, что эмоциональная реакция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража исходит не из офиса компании, а из Кремля."Предполагаю, что это Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) эмоционально воспринял то, что произошло в тех двух арбитражных делах. В течение января и февраля "Газпром" был вполне удовлетворен первым решением. Потом было вынесено решение по транзиту, где говорится, что "Газпром" недопоставил газ по контракту – что является правдой – и должен заплатить компенсацию за этот объем в размере $4,6 млрд", – сказал он.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.В "Газпроме" заявляли, что уже обжаловали оба решения Стокгольмского арбитража.27 марта в "Нафтогазі" сообщили, что на прошлой неделе состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК, в ходе которой российская компания заявила об отказе возобновлять поставки газа в Украину и не подтвердила выплату $2,6 млрд. Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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