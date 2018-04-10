В декабре 2016 года Научно-исследовательский институт землетрясения, университет Токио (ERI; Токио Daigaku Jishin Kenkyu-jo) и ведущих правительств мира. Тема доклада: 2017- год угрозы существованию человечества, передает со ссылкой на .

Ученые подготовившие этот доклад просили рассматривать 2017 год как год угрозы для дальнейшего существования человечества, а правительствам мира, со всей серьезностью отнестись к их предупреждению, подготовить свои армии, спасательные службы, население, и принять ряд экстренных мер во избежание массовой гибели людей.

Как мы видим из событий произошедших в этом году, ученые ERI были правы и печально, что к ним никто не прислушался.

Можно было бы избежать многочисленных жертв.

Сегодня ученые ERI выпустили еще один доклад. Тема доклада: 2018-2019- период уничтожения человечества.

Этот доклад также не будет опубликован.

О нем стало известно только благодаря источнику из .

ERI разослало свой доклад всем специалистам мира.

Вот основные выдержки из этого доклада:

“Как мы и предупреждали всех Вас, моделирование нами предстоящих сейсмических событий на основании наших исследований, показало нашу правоту.

Глобальная система землетрясений продолжает медленно накапливать энергию деформации на самых больших слабых участках в системе и когда они достигают предела своей емкости, они начинают разрушаться и генерировать большие землетрясения.

Вспомните наши прогнозы в прошлом докладе, согласно смоделированным нами развитием катастрофических сейсмических событий на 2017 год.Только землетрясения с человеческими жертвами:

Индия – 4 января, силой 6,7 баллов – наш прогноз был на начало января, силой 6,3;

Иран – 6 января, силой 5,1 баллов – наш прогноз был на начало января силой 5;

Филиппины – 10 февраля, силой 6,7 баллов- наш прогноз был на начало февраля, силой 6,5;

Иран – 5 апреля, силой 6,1 баллов – наш прогноз был на начало апреля, силой 6;

Китай – 11 мая, силой 5,5 баллов – наш прогноз был начало мая, силой 5;

Иран – 13 мая, силой 5,8 баллов – наш прогноз был конец июля, силой 5,1;

Гватемала – 14 июня, силой 6,6 баллов – наш прогноз был начало июня, силой 6,3;

Китай – 8 августа, силой 7 баллов – наш прогноз был середина августа, силой 6,8;

Мехико – 19 сентября, силой 7,1(7,4) – наш прогноз был конец сентября, силой 7.

Как вы видите, если посмотреть наш предыдущий доклад, наши смоделированные события немного опережали реальные и были немного слабее. Это и пугает.

И как вы уже поняли, мы не упоминаем тех сотен землетрясений, о которых мы предупреждали, но которые можно не вспоминать, так как за ними не было человеческих жертв. Но если вы сравните их с нашими прогнозами, то увидите, что ошибка будет не более 10%”.

“Посмотрите на “Огненное Кольцо” которое активизировалось, и сравните с нашими прогнозами. На 85% наши прогнозы оказались верными. И это только начало. Во всю силу “Кольцо” замигает в начале 2018 года. Как вы видите в приложении, по нашим прогнозам в 2018 году “Кольцо” не просто загорится, а запылает”.

“Сейсмические волны начали двигаться вдоль разломов и вызывать “эффект домино”. За землетрясением магнитудой 6.1 в Новой Зеландии в среду, последовали другие: у берегов Японии (6.1), Вануату (6.4), и Индонезия (5.7) ранним утром в четверг.

Все были в ‘Огненном Кольце’, которое простирается вокруг Тихого океана от Новой Зеландии до Чили через Индонезию, Японию и Калифорнию, где и произошло 90% землетрясений. Как мы и предупреждали. Только опять все произошло немного раньше и сильнее”.

” Мы уменьшили силу того, что произошло на самом деле, почти одновременно с событием в Мехико: Тонге (5.0), Тайвань (5.3), и Папуа-Новая Гвинея (5.2)”

“События в Мексике только начинаются. Идет необычная активность и она возрастает. Мы даже не предполагали, что так будет все сильно нарастать..”

” Конец 2017, начало 2018 – это будет началом конца Американского Континента. Посмотрите наши прогнозы в приложении и постарайтесь донести это до ваших властей. Многие страны пострадают. Некоторые исчезнут полностью. Сделайте все возможное, чтобы заставить власти начать принимать меры и готовиться уже сейчас”.

“Как вы можете увидеть в приложении, согласно нашему моделированию, 2018-2019 годы можно назвать периодом уничтожения человечества. Сотни землетрясений разрушат десятки стран и уничтожат миллиарды. Человечество будет отброшено в каменный век. Мы утратим все технологии и перед нами будет стоять только одна задача – Выжить! Выжить как вид. Получится ли это у нас, мы не знаем”.

Как мы видим, не очень оптимистичный доклад. И то, что происходит в последние дни невольно подтверждает этот пессимизм.

И последнее…

Как нам стало известно, почти все ученые входящие в эту группу ERI уволились, чтобы последние спокойные месяцы провести с родными не отвлекаясь на работу.

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