Выписка Юлии Скрипаль из больницы не означает завершения ее лечения. Об этом заявила директор медицинского учреждения доктор Кристина Бланшард, передает со ссылкой на Inews.

"Хотя он (Сергей Скрипаль - ред.) восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет впоследствии покинуть больницу", - добавили врачи.

По их словам медиков, работа в лечении больных заключалась в том, чтобы стабилизировать их - обеспечить дыхание и циркулирование крови.

"Мы также использовали специализированные методы обеззараживания, чтобы удалить любые остаточные токсины. Оба пациента отреагировали исключительно на лечение, которое мы оказывали", - подчеркнули врачи.

Как сообщал самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены прежний полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском городе Солсбери, была обнаружена на входных дверях их дома.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить.

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