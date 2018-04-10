Еще 36 человек пострадали и госпитализированы в результате взрыва в семиэтажном доме. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Большинство пострадавших — дети.

В сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме погибли не менее 15 человек, еще 36 пострадали. Об этом сообщил глава Управления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф, передает Anadolu Agency, информирует svodka.net.

По словам Юсуфа, состояние раненых оценивается как тяжелое. Большинство пострадавших — дети. Взрыв также нанес убыток близлежащим домам и автомобилям.

Отряды гражданской обороны продолжают проводить поисково-спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.

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