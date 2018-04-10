Рублевые цены акций растут за счет обесценения рубля

Рублевые цены российских акций умеренно подрастают во вторник утром в основном за счет обесценения рубля, что в итоге ведет к умеренному росту индекса МосБиржи; вместе с тем долларовый индекс РТС заметно снижается, продолжая отыгрывать давление на рынок антироссийских санкций со стороны США. Основные продажи российских акций идут со стороны иностранных инвесторов, выводящих средства с российского финансового рынка; объемы торгов - высокие, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Индекс МосБиржи составил 2109,52 пункта (+0,89%), индекс РТС - 1053,57 пункта (-3,78%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,6%. Лидерами роста выступают акции нефтегазовых и металлургических компаний, которые получают наибольшую выгоду от роста доллара против рубля (на пике повышения доллар достигал отметки 63,95 руб./$1, что на 5,4% выше уровня закрытия предыдущего дня); при этом в лидерах падения оказались акции Сбербанка (MOEX: SBER), в которых велика доля нерезидентов.

Лидерами роста выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,2%).

Вместе с тем снижаются в цене акции Сбербанка РФ (-5,5%, "префы" теряют 5,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной негатив в виде антироссийских санкций США, а также обострения ситуации в Сирии во вторник в основном отыгрывается на валютном рынке, где наблюдается существенное обесценение нацвалюты против доллара и евро. При этом дешевеющий рубль оказывает поддержку рублевым ценам акций, в то время как в долларовом эквиваленте падение рынка акций РФ продолжается, о чем свидетельствует динамика индекса РТС. Вместе с тем определенную поддержку российским акциям оказывают и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе сырьевых площадок, на фоне снижения опасений относительно торговой войны между США и Китаем.

На этом фоне азиатские фондовые индексы закрываются на позитивной ноте, европейские фондовые индексы растут вторник утром на 0,3-0,9%, фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 прибавляет более 1%.

В течение выходных ряд высокопоставленных лиц в правительстве США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений смягчился, что несколько успокоило инвесторов. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он не ожидает начала торговой войны и что Штаты намерены продолжить обсуждение спорных вопросов с Китаем. Тем временем президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и отметил, что вне зависимости от торговых споров он останется в дружеских отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин, выступая на Боаосском форуме во вторник, пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций. В частности, китайские власти намерены ослабить действующие ограничения для участия иностранных инвесторов в банковском и страховом бизнесе, а также в компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами. Кроме того, Китай планирует снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в СП по выпуску машин в КНР. В своем выступлении Си Цзиньпин не упомянул непосредственно о торговых спорах с США, что способствовало ослаблению опасений эскалации напряженности в отношениях двух стран.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти после подъема по итогам предыдущей сессии благодаря ослаблению опасений эскалации торгового спора между США и Китаем. Внимание трейдеров направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы на этой неделе - во вторник и пятницу соответственно. Трейдеры сфокусированы на том, будут ли пересмотрены прогнозы глобального спроса на нефть в этих отчетах.

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 1,38% - до $69,6 за баррель. В понедельник контракты подорожали на 2,29% - до $68,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,39% - до $64,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на 2,19% - до $63,42 за баррель.

По мнению аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), "эмоциональную реакцию рынков можно понять. Второй квартал изначально обещал быть не из легких для российских активов, учитывая комбинацию как внутренних (сезонная слабость текущего счета платежного баланса при покупках валюты Минфином, агрессивное позиционирование в сторону дальнейшего снижения ставок ЦБ, масштабные внутренние госзаимствования), так и внешних факторов (нестабильность на нефтяном рынке, шаткое равновесие в сегменте US Treasuries, неустойчивость спроса на риск). На это наслоилось накопленное за последние месяцы и годы позиционирование в пользу российских активов - как следствие, "искры" геополитических новостей хватило для полноценного "взрыва".

"Ключ к пониманию того, как долго продлится нынешний виток гиперволатильности на рынках и в какую сторону разрешится, лежит в плоскости геополитики. Вряд ли у кого-то в принципе может быть четкое и обоснованное видение итоговых раскладов в текущих условиях крайней неопределенности. Ближайшая точка, за которой будут следить инвесторы, - принятие решение властями США по ответным мерам вследствие обвинений в использовании химоружия на территории Сирии - ожидается в ближайшие 2 дня. В итоге траектория российских активов в ближайшие дни обещает быть крайне волатильной и зависимой от поступающих сообщений. Сегменты, наиболее уязвимые к новому потоку негатива, - валютный рынок (пара USD/RUB как "любимый" способ играть на геополитических новостях) и корпоративный долг (ввиду рисков расширения санкционных списков)", - полагают эксперты Росбанка.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" составил 24,1 млрд рублей (из них 11,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).