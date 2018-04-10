Погода, Новости, загрузка...
Почерки Боуи, Кобейна, Леннона, Коэна и Генсбура превратили в шрифты
10.04.2018 11:38
В сети разместили программу, для создания которой исследовали почерки музыкантов Дэвида Боуи, Курта Кобейна, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Генсбура. При создании шрифтов использовали письма музыкантов и их заметки.По мнению авторов проекта, использование почерков знаменитых творцов поможет развивать фантазию."Чувствовать себя Боуи, Кобейном, Коэном, Генсбуром или Ленноном – иллюзорно, но именно в этом суть", – рассказали создатели программы.Авторы проекта – Жюльен Смысл и Николя Дамьен.Скачать шрифты можно с сайта Songwriters Fonts.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить