В сети разместили программу, для создания которой исследовали
почерки музыкантов Дэвида Боуи, Курта Кобейна, Джона Леннона,
Леонарда Коэна и Сержа Генсбура. При создании шрифтов использовали
письма музыкантов и их заметки.По мнению авторов проекта,
использование почерков знаменитых творцов поможет развивать
фантазию."Чувствовать себя Боуи, Кобейном, Коэном, Генсбуром или
Ленноном – иллюзорно, но именно в этом суть", –
рассказали создатели программы.Авторы проекта – Жюльен Смысл и
Николя Дамьен.Скачать шрифты можно с сайта Songwriters Fonts.
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