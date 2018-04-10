Суд на два месяца продлил арест бывшему народному депутату от "Партии Регионов" Александру Шепелеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, пишет УНН .

"Шепелеву продлена мера пресечения "содержание под стражей" еще на 2 месяца, до июня", - отметил спикер ГПУ.

Напомним, в пятницу , 9 февраля, был задержан прежний народный депутат Александр Шепелев . Во время задержания экс-нардепа правоохранители изъяли у него удостоверение, выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

Как сообщал svodka.net, бывшый народный депутат Украины Александр Шепелев, которого накануне задержали правоохранители, во время заседания Печерского районного суда Киева заявил, что был похищен сотрудниками военной прокуратуры .

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