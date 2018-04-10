Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что страну ожидает от 100 до 300 лет «геополитического одиночества».

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В статье для журнала Сурков назвал РФ страной-полукровкой и третьей цивилизацией, вместившей в себя ценности и Востока, и Запада.

«Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»? От нас зависит», — отметил Сурков.

Он уточнил, что одиночество «не означает полную изоляцию».

По мнению помощника главы государства, в 2014 году завершилось начатое Лжедмитрием и продлившееся четыре столетия «эпическое путешествие России на Запад».

Этому «путешествию», как пишет Сурков, предшествовало продолжавшееся в течение такого же времени «путешествие» на Восток.

«Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима», — считает помощник президента.

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