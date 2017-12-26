Полиция квалифицировала появление антисемитских надписей на входе в музей Холокоста и здании бывшей синагоги в Одессе как нарушение равноправия граждан. На входе в музей Холокоста написали: "Первый тост – за Холокост!" Фото: Eduard Dolinsky / Facebook "На зданиях одной из религиозных организаций, расположенных на территории Приморского района города Одессы, неустановленные лица нанесли краской несколько надписей, которые своим содержанием и характером направлены на унижение национальной чести и достоинства граждан", – проинформировали в пресс-службе.Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины.25 декабря стало известно, что на входе в музей Холокоста написали: "Первый тост – за Холокост!" На здании областного архива, которое раньше было синагогой, появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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