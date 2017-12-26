Полиция квалифицировала появление антисемитских надписей на входе в
музей Холокоста и здании бывшей синагоги в Одессе как нарушение
равноправия граждан. На входе в музей Холокоста написали:
"Первый тост – за Холокост!" Фото: Eduard Dolinsky /
Facebook "На зданиях одной из религиозных организаций,
расположенных на территории Приморского района города Одессы,
неустановленные лица нанесли краской несколько надписей, которые
своим содержанием и характером направлены на унижение национальной
чести и достоинства граждан", – проинформировали в
пресс-службе.Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 161
(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного
кодекса Украины.25 декабря стало известно, что на входе в музей
Холокоста написали: "Первый тост – за Холокост!" На здании
областного архива, которое раньше было
синагогой, появилась надпись "Прочь жидов, Украина для
украинцев!".
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