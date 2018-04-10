|СБУ проводит обыск в квартире Савченко
|10.04.2018 11:42
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Детали пока неизвестныСлужба безопасности Украины проводит следственные действия в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
Надежда Савченко. Фото: AFP
"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия" , - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская "Украинские новости" .
Деталей Гитлянская не сообщила.
Информацию о следственных действиях также сообщили в комментарии "Украинской правде" адвокаты Савченко.
Как ранее заявляла сама Надежда Савченко, она проживает в квартире на столичном жилом массиве Троещина с сестрой Верой и матерью.
Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.