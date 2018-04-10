Детали пока неизвестны

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия" , - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская "Украинские новости" .

Деталей Гитлянская не сообщила.

Информацию о следственных действиях также сообщили в комментарии "Украинской правде" адвокаты Савченко.

Как ранее заявляла сама Надежда Савченко, она проживает в квартире на столичном жилом массиве Троещина с сестрой Верой и матерью.

Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.