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СБУ проводит обыск в квартире Савченко
10.04.2018 11:42
СБУ проводит обыск в квартире Савченко
Детали пока неизвестны
Служба безопасности Украины проводит следственные действия в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
СБУ проводит обыск в квартире Савченко Надежда Савченко. Фото: AFP

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия" , - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская "Украинские новости" .

Деталей Гитлянская не сообщила.

Информацию о следственных действиях также сообщили в комментарии "Украинской правде" адвокаты Савченко.

Как ранее заявляла сама Надежда Савченко, она проживает в квартире на столичном жилом массиве Троещина с сестрой Верой и матерью.

Напомним, что  Шевченковский суд  избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко  в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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