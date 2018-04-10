Когда 6 апреля США ввели санкции против всего-то 7 российских олигархов и 17 чиновников, входивших в опубликованное ранее «кремлевское досье», насчитывающее 210 фамилий, рынок отреагировал на это довольно спокойно. А что вы хотели, пятница, вторая половина дня, да еще и накануне Пасхи. Но, наступил понедельник…

Вчерашний день уже смело можно называть рекордным по финансовым потерям страны-агрессора за последние несколько лет! Посудите сами, таких обвалов на высокодуховном рынке не наблюдалось с 2014 года, когда Кремль развернул свою кровавую авантюру.

В частности, индекс РТС обвалился более чем на 10% и к 17:00 вчерашнего дня он был в минусах на 12% (потеря капитализации более $20 млрд), чего не было с декабря 2014 года. Московская биржа рухнула более чем на 8,75% (удешевление ценных бумаг на 830 млрд руб), показав дно от 3 марта 2014 года, после чего начались неполадки с трансляцией графиков, попросту не соответствующих реальной ситуации на рынке.

Среди же российских компаний лидерами по обвалу предсказуемо стали принадлежащие Дерипаске «Русал» и En+. Причем, говоря об обвале в понедельник «Русала» на 41%, стоит помнить и о том, что в прошлую пятницу на Мосбирже компания потеряла 17,6%. Таким образом, капитализация компании с 575 млрд рублей упала до 250 млрд руб!

Далее, рекордсменами обвалов стали ценные бумаги En+, рухнувшие на 22,8% после пятничного падения на 20%; Сбербанка, обвалившиеся на 20%, с потерей 1,1 трлн рублей; «Россети» упали в цене на 11,88%; ВТБ рухнул на 10,7%; «Русгидро» обвалился на 9,97%; акции «Новатэка» обвалились на 8,29%; ценные бумаги «Роснефти» показали падение на 8,2%, с падением капитализации еще на 380 млрд рублей; акции «Газпрома» спикировали на 6,65% и т.д.

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Что интересно, такой массовый обвал и беспрецедентные финансовые потери Россия ощутила не от введения санкций против 210 или 100 персон, которые были в «кремлевском досье», а лишь 24. И можно только себе представить, что было бы, если бы весь пул досье оказался под прицелом Минфина США. Хотя, они явно никуда не денутся. Но интересно и другое.

Госдеп США объявил, что на Россию будут наложены санкции за поддержку режима Асада в Сирии и проведение химактаки в Восточной Гуте в минувшую субботу. Так что, холодный душ еще никто не выключал – далі буде.

Что же до самого 6 апреля, то, на мой взгляд, этот день нужно объявить национальным праздником в РФ. Ведь, как известно от санкций Россия становится только сильнее, а это значит, что в прошлую пятницу на россиян от Минфина США упала просто манна небесная. Кроме того, правительство РФ уже разрабатывает комплекс мер по спасению компаний Дерипаски, участие в котором примут непосредственно российские налогоплательщики.Среди же российских компаний лидерами по обвалу предсказуемо стали принадлежащие Дерипаске «Русал» и En+. Причем, говоря об обвале в понедельник «Русала» на 41%, стоит помнить и о том, что в прошлую пятницу на Мосбирже компания потеряла 17,6%. Таким образом, капитализация компании с 575 млрд рублей упала до 250 млрд руб!

Далее, рекордсменами обвалов стали ценные бумаги En+, рухнувшие на 22,8% после пятничного падения на 20%; Сбербанка, обвалившиеся на 20%, с потерей 1,1 трлн рублей; «Россети» упали в цене на 11,88%; ВТБ рухнул на 10,7%; «Русгидро» обвалился на 9,97%; акции «Новатэка» обвалились на 8,29%; ценные бумаги «Роснефти» показали падение на 8,2%, с падением капитализации еще на 380 млрд рублей; акции «Газпрома» спикировали на 6,65% и т.д.

Что интересно, такой массовый обвал и беспрецедентные финансовые потери Россия ощутила не от введения санкций против 210 или 100 персон, которые были в «кремлевском досье», а лишь 24. И можно только себе представить, что было бы, если бы весь пул досье оказался под прицелом Минфина США. Хотя, они явно никуда не денутся. Но интересно и другое.

Госдеп США объявил, что на Россию будут наложены санкции за поддержку режима Асада в Сирии и проведение химактаки в Восточной Гуте в минувшую субботу. Так что, холодный душ еще никто не выключал – далі буде.

Что же до самого 6 апреля, то, на мой взгляд, этот день нужно объявить национальным праздником в РФ. Ведь, как известно от санкций Россия становится только сильнее, а это значит, что в прошлую пятницу на россиян от Минфина США упала просто манна небесная. Кроме того, правительство РФ уже разрабатывает комплекс мер по спасению компаний Дерипаски, участие в котором примут непосредственно российские налогоплательщики.

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