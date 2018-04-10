Вследствие перехода к свободному рынку в сфере электроэнергии изменится механизм ценообразования, что в свою очередь приведет к увеличению стоимости электроэнергии. Об этом во время круглого стола во вторник заявил руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель, передает

"Из-за изменения механизмов ценообразования конечная цена электроэнергии для малого и среднего бизнеса вырастет минимум на 30%, это по самым оптимистичным прогнозам. Для населения это означает, что тариф на электроэнергию может быть увеличен до 74 долларов за мегаватт в час. Это при условии отказа от перекрестного субсидирования", - заявил Оржель.

Напомним, по данным НКРЭКУ, украинцы платят за электроэнергию и отопление в разы меньше европейцев.

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