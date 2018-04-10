В случае, если до сентября спор не будет урегулирован, компания намерена последовать примеру «Нафтогаза Украины» и подать иск в международный арбитраж.

НАЭК «Укрэнерго» направила в Россию уведомление об инвестиционном споре, который касается активов компании в Крыму, информирует svodka.net.

Об этом сообщил врио директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, как будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации», — написал Ковальчук в фейсбуке.

Интересы украинской компании в рамках спора представляют юридическая компания Covington & Burling LLP.

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В случае, если до сентября спор не будет урегулирован, компания намерена последовать примеру «Нафтогаза Украины» и подать иск в международный арбитраж.

Напомним, что «Укрэнерго»- вертикально интегрированная естественная монополия в области передачи электроэнергии. Это технологическое звено, объединяющее производителей электроэнергии — энергогенерирующих компании атомных, тепловых и гидроэлектростанций и областные энергоснабжающие компании, взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает экспорт и импорт электроэнергии.

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