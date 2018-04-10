Во вторник, 10 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру и офис народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в теракта. Об этом сообщил адвокат политика Олег Соловей в интервью телеканалу NEWSONE .

"Проводился обыск в квартире Надежды Савченко, сейчас правоохранители обыскивают также ее офис. Сложно сказать, что они пытаются найти, скорее только, какие-то следы якобы совершенного преступления. С точки зрения здравого смысла, это бессмысленная процедура, а особенно спустя 18 дней после ареста. Скорее, это сделано для того, чтобы оказать давление на родных", - отметил правозащитник.

При этом он выразил мнение, что обыски проводятся по делу Томусяка.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат народного депутата Надежды Савченко Дмитрий Бугай заявил, что нардеп недавно покидала СИЗО для проведения медицинского обследования .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира