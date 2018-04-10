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Директор ФСБ Бортников заявил о возможных террористических угрозах со стороны Украины в районе Крымского моста
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10.04.2018 11:47
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Директор ФСБ России Александр Бортников утверждает, что с начала
2018 года ведомство предотвратило в России шесть терактов на стадии
подготовки. Бортников считает, что России необходимо
усовершенствовать систему противодействия терроризму Фото: ЕРА Он
считает, что России необходимо усовершенствовать систему
противодействия терроризму, в том числе в сфере обеспечения защиты
потенциальных объектов террористических посягательств."К таким
объектам относится и строящийся Крымский мост, обстановка в
окружении которого остается напряженной ввиду намерений спецслужб и
националистических организаций Украины совершить диверсии на
территории Крымского полуострова", – говорится в сообщении.Он
добавил, что с начала 2018 года совершены три преступления
террористической направленности – в Республике Дагестан,
Хабаровском крае и Сахалинской области, шесть терактов
предотвращены на стадии подготовки.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.За счет средств федерального бюджета
России начали строить Крымский мост. Общая стоимость проекта
составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве
транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного
движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года,
а движение поездов – к 2019-му.
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