Директор ФСБ России Александр Бортников утверждает, что с начала 2018 года ведомство предотвратило в России шесть терактов на стадии подготовки. Бортников считает, что России необходимо усовершенствовать систему противодействия терроризму Фото: ЕРА Он считает, что России необходимо усовершенствовать систему противодействия терроризму, в том числе в сфере обеспечения защиты потенциальных объектов террористических посягательств."К таким объектам относится и строящийся Крымский мост, обстановка в окружении которого остается напряженной ввиду намерений спецслужб и националистических организаций Украины совершить диверсии на территории Крымского полуострова", – говорится в сообщении.Он добавил, что с начала 2018 года совершены три преступления террористической направленности – в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области, шесть терактов предотвращены на стадии подготовки.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.За счет средств федерального бюджета России начали строить Крымский мост. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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